تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاة وخطيبها المتهمين بإلقاء جثة طفل حديث الولادة على سلم داخل عقار بمنطقة مساكن الترب بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.



وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمة الأولى حدثت بينها وبين خطيبها المتهم الثاني، غير شرعية نتج عنها حملها سفاحا فقام خطيبها بتركها وكان الطفل المعثور عليه نتيجة العلاقة وتخلصت منه المتهمة بمحل العثور على جثته.



وتلقى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة رضيع ملقي علي سلم داخل أحد العقارات بمنطقة مساكن الترب بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبعمل التحريات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهمة بإلقاء جثة الطفل وتبين أنها فتاة في العقد الثالث من عمرها.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، واقتيادها إلى ديوان المركز.



وبمواجهة المتهمة أقرت بارتكاب الواقعة والقاء جثة الطفل، حيث أفادت بخطبتها علي أحد الأشخاص يعمل ممرض بأحد المستشفيات وحدثت بينهما علاقة غير شرعية، مما أسفر عن حملها سفاحا فقام خطيبها بتركها وعقب الولادة قامت بالتخلص من جثة الطفل، وتمكنت القوات من ضبط خطيب الفتاة "المتهم الثاني".



وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.