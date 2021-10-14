اختتام اجتماعات لجان البرلمان العربي تمهيدا لانطلاق الجلسة العامة السبت

اختتمت، اليوم الخميس، بالقاهرة، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، حيث استمرت الاجتماعات على مدى يومي الأربعاء والخميس، وذلك في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث والمقرر عقدها يوم السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وانتخبت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي رئيسا لها وناقشت عدداً من البنود، والتي تتضمن التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما وضعت اللمسات النهائية على مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، تمهيدا لاعتماده في الجلسة العامة.

من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عدداً من البنود، منها متابعة الموقف من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيضاً التصديق على الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة الموقف من التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عدداً من البنود منها، استعراض مستجدات العمل في إطار جامعة الدول العربية، ومنها إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، إلى جانب بحث ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة.

فيما استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، وبحث الإعداد لورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية والاستجابة لمعايير التجارة الدولية.

وعقب الانتهاء من اجتماعات اللجان، عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعاً لاعتماد التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة.