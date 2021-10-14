أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع بعد تراجعها أمس

بعد تراجعها أمس عادت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام، مع التحول في أزمة وقود السيارات وتراجع المخزونات، بالإضافة إلى توقعات بنك أوف أمريكا بارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 8ر0% في بداية تعاملات اليوم، مع ارتفاع أسعار باقي السلع ومنها الغاز الطبيعي والنحاس، عقب تراجع سعره أمس.

وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس تراجع المخزون الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي. ومن المنتظر صدور بيانات المخزون الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بسعر 08ر81 دولار للبرميل تسليم تشرين ثان/نوفمبر المقبل بزيادة نسبتها 8ر0% عن سعر أمس. كان سعر خام غرب تكساس قد وصل يوم الاثنين الماضي إلى 18ر82 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى به منذ تشرين أول/أكتوبر 2014. وفي بورصة لندن ارتفع سعر خام برنت اليوم بنسبة 8ر0% إلى 86ر83 دولار للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.