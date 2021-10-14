قالت الإعلامية ناردين فرج، إن مهرجان الجونة السينمائي يكبر كل عام، لافتًا إلى أنها متحمسة للفعاليات والأحداث والأفلام المشاركة، في دورة هذا العام.

وأضافت خلال فعاليات السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، أن حريق بلازا الجونة كان بمثابة كارثة، متابعة: «فخورة بما تم وفخورة ببلدي والعاملين الموجودين، أمس كل المجهود المبذول يثبت إننا نقدر».

وأشارت إلى أن إعلان المخرج أمير رمسيس عن إضافة فيلم جديد إلى المهرجان في اللحظة الأخيرة دليل على الدقة في اختيار الأفلام، مضيفة: «ليس مجرد ريد كاربت وافتتاح وختم فقط، الفعاليات والأحداث وجودة الأفلام المشاركة تصبح أقوى كل عام».

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين يعرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.