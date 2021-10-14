وقفة في حي الشيخ جراح ضد عزم الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أرض عائلة مقدسية

نظم مقدسيون ومُتضامنون أجانب ونشطاء سلام وقفة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، اليوم الخميس، ضد قرار بلدية الاحتلال الاستيلاء على أراضي عائلة مقدسية بدعوى بناء مدرسة عليها.

وأعطى الاحتلال العائلة مُهلة لتخلي الأرض المملوكة لها والتي تبلغ مساحتها 6 دونمات وشاركت عائلات مقدسية، تخشى المصير ذاته، في الوقفة دعمًا للعائلة التي يوشك أن يُهدم لها منزلان يعيش فيهما 15 فردًا.

جدير بالذكر أن مؤسسات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية تعمل، منذ عام 1967، على إصدار أوامر إخلاء لسكان هذا الحي الاستراتيجي الواقع في قلب المدينة المقدسة ويتم تمكين الجمعيات الاستيطانية من الأراضي التي تدعي ملكيتها لها دون أن تقدم أية إثباتات رسمية.