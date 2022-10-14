إيلون ماسك: سبيس إكس لا يمكنها تمويل خدمات الأنترنت في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى

حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركة سبيس إكس التي يمتلكها لا يمكنها الاستمرار في تحمل تكاليف تقديم خدمة الانترنت فائق السرعة لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، قال ماسك إن سبيس إكس "لا تطالب باستعادة النفقات السابقة" نظير توفير خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها إلى أوكرانيا، ولكنها لا يمكنها تحمل الدعم المالي أو إرسال آلاف من محطات الانترنت الأخرى إلى أوكرانيا.

وأضاف ماسك أن محطات خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" المنتشرة في أوكرانيا تستهلك قدرا من البيانات يفوق مئة ضعف الكمية التي تستهلكها الأسر التقليدية.

وكان ماسك غرد الاسبوع الماضي أن خدمة ستارلينك في أوكرانيا كلفت شركة سبيس إكس 80 مليون دولار، وسوف تتجاوز تكاليفها على الأرجح 100 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وجدير بالذكر أن محطات ستارلينك للانترنت توفر دعما أساسيا للبنية التحتية في مختلف أنحاء أوكرانيا، كما تساعد الأعمال الميدانية للقوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي.