حماس تعلن عن مقتل 9 رهائن لديها جراء القصف الإسرائيلي

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قالت حركة حماس الفلسطينية ، اليوم السبت، إن تسعة رهائن لديها لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في بيان: "مقتل تسعة أسرى آخرين من أسرى المعركة، بينهم أربعة أجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وبهذا يرتفع عدد الرهائن القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 22 قتيلا منذ السبت.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.

ومنذ السبت الماضي، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمة الدولية بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.