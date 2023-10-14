بثت وسائل إعلام لقطات مصورة من مجمع الشفاء الطبي وهو أكبر مستشفيات قطاع غزة، ويعج بالكثير من جثامين الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأظهرت اللقطات، وجود الكثير من الجثامين التي ملأت ثلاجات المستشفى فيما شوهد عدد كبير من الجثامين ملقاة أرضا لعدم وجود أماكن لها.



ويجد مواطنو غزة، صعوبات كبيرة في التعرف على جثامين شهداء ذويهم بسبب الحالة التي وصلوا عليها للمستشفيات جراء ضرواة الغارات الإسرائيلية.



وشوهد عدد من الجثث، ملقاة في الشارع وخارج المستشفى لعدم جود أماكن لها في الثلاجات.

جثث ملقاة على الأرض وأخرى مجهولة الهوية.. مشاهد قاسية من مجمع الشفاء الطبي في قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/arhULRwXCg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 14, 2023



وتشن قوات الاحتلال، غارات مكثفة على قطاع غزة، ما يؤدي إلى قفزات كبيرة للغاية في إحصاءات الشهداء، والتي تشير أحدثها إلى تسجيل 2215 شهيدا بينهم 724 طفلا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا آخرين بجروح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.