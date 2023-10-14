الكويت تؤكد رفضها القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، على رفض بلاده بشكل قاطع دعوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين القسري من غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» يوم الجمعة، عنه القول إن الكويت ترفض استمرار التصعيد والقتل والتدمير العشوائي الذي يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني.

وطالب الصباح المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للحرب الشعواء التي لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وأشار إلى أن هذه الدعوات ستؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من قصف وحصار أدى إلى سقوط مئات الشهداء.

ودعا وزير الخارجية إلى إيقاف استهداف المدنيين واضطلاع الجميع بمسئولياته سياسيا وإنسانيا، وأن يعمل المجتمع الدولي وعلى الفور، على التحرك نحو رفع الحصار وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشئون الإنساني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوان مروع على قطاع غزة بعد تنفيذ كتائب القسام عملية طوفان الأقصى، فيما يقترب عدد الشهداء من نحو 2000 شهيد، في حصيلة غير نهائية.