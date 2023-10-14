اتحاد الناشرين المصريين يرفض موقف إدارة معرض فرانكفورت الداعم للكيان الإسرائيلي

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، حيث رفض موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لدعمها ما يقوم به الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على خلفية إصدار بيان له يعلن وقوفه مع الكيان الصهيوني.



وأكد الاتحاد، وقوفه مع القضية الفلسطينية فى ما يتم ضده من الكيان الصهيونى الإسرائيلى من أعمال عنف وإبادة، وترحيل للأسر الفلسطينية فى غزة واستخدام كل وسائل التدمير والعنف، مخالفاً بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية وحتى خلال الحروب.



كما يؤكد الاتحاد وقوفه الكامل مع جموع الشعب الفلسطينى الذى يتعرض لهذه الحرب الظالمة ومنع المساعدات الغذائية والطبية من الوصول إليهم لإنقاذ هذا الشعب الشقيق.