تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة، التحقيق في مصرع ربة منزل أنهت حياتها بإضرام النيران في جسدها بمادة سريعة الاشتعال في الوراق.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة أشعلت النار في جسدها بمادة سريعة الاشتعال، وذلك بسبب خلافات زوجية، مما أسفر عن مصرعها في الحال، ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بمصرع ربة منزل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة، وبها آثار حرق في أماكن متفرقة من جسدها.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفية أنهت حياتها بإضرام النيران في جسدها بمادة سريعة الاشتعال بسبب خلافات مع زوجها، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.