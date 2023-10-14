الاحتلال الإسرائيلي يأمر مدير أحد أكبر مستشفيات شمال غزة بالإخلاء ويعطيه مهلة

قال أحمد كحلوت مدير مستشفى كمال عدوان أحد أكبر مستشفيات شمال قطاع غزة، إن جيش الاحتلال طالبه بإخلاء المستشفى، ما يشير إلى احتمالية قصفه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، أن المستشفى به مئات المرضى، وهو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقدم خدمات الأطفال والنساء والولادة لنحو 450 ألف نسمة.

وأشار إلى أن المستشفى يتعامل مع جرحى العدوان رغم عدم توافر الإمكانيات، واصفا ما يمارسه الاحتلال في هذا الصدد بأنه جنون.

ولفت إلى أن أمر الإخلاء يعني الحكم بإعدام 150 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفى، مناشدا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف هذا الجنون الإسرائيلي.

ونوه بأن جيش الاحتلال أعطاه مهلة حتى الرابعة عصرا (بتوقيت القاهرة / فلسطين)، موضحا أن هذا التهديد بدأ منذ يوم أمس.

وتشن قوات الاحتلال، غارات مكثفة على قطاع غزة، ما يؤدي إلى قفزات كبيرة للغاية في إحصاءات الشهداء، والتي تشير أحدثها إلى تسجيل 2215 شهيدا بينهم 724 طفلا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا آخرين بجروح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة.

وسلطات الاحتلال التي تزعم أنها لا تقصف المدنيين في غزة، تركز على استهداف البنايات السكانية وتقصفها على رؤوس ساكنيها ودون سابق إنذار.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.