مدرب المغرب: بطولة أمم إفريقيا 2023 ستكون الأقوى في التاريخ

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن مواجهة فريقه الودية أمام منتخب كوت ديفوار مساء اليوم السبت، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية القادمة.

ويستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره المغربي على ملعب فيليكس هوفويت، في الثامنة من مساء اليوم السبت، في المباراة الودية الدولية ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال الركراكي في تصريحات تليفزيونية: «مواجهة كوت ديفوار بالنسبة لنا أكثر من مجرد مباراة ودية، لأن المنافس قوي وله سمعته في القارة الإفريقية، وهو المنظم لبطولة أمم إفريقيا 2023، لذلك ستكون مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا».

وأضاف: «لدينا خطة واضحة سنواجه بها المنتخب الإيفواري، وهي أن نمنح الفرصة للعناصر الأساسية لزيادة الانسجام، وقد يشارك بعض الوجوه الجديد أيضًا لكسب خبرات إضافية، لأننا سنواجه فريقا قويا وخارج المغرب».

وبسؤاله عن رأيه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، قال مدرب المغرب: «بطولة إفريقيا القادمة ستكون الأقوى في التاريخ، بحضور كافة المنتخبات الكبيرة بنجومها وبوضعها الحالي القوي».

وأتم: « لاتوجد ترشيحات ولا تفضيلات في أمم إفريقيا، وكل نسخة لها طقوس خاصة ونحن نعلم ما ينتظرنا هناك جيدًا».