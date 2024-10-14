استشهاد 10 فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لمركز توزيع مساعدات بمخيم جباليا

أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة العشرات، اليوم الاثنين، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع المساعدات الغذائية بمخيم جباليا.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، إن «طواقم الإسعاف لا تستطيع انتشال جرحى وشهداء القصف الإسرائيلي على مركز لتوزيع الدقيق في جباليا؛ بسبب حصار المخيم».

من جانبها، أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بأن القصف أسفر عن إصابة أكثر من 40 شخصًا، معظمهم من النساء وكبار السن.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل شمالي قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، تحت وطأة نيران غير مسبوقة وتجويع متعمد، مما يثير مخاوف المواطنين من إجبارهم على النزوح قسرا إلى الجنوب.

وفي ظل التطهير العرقي وحرب الإبادة، يصر المواطنون على البقاء بمنازلهم، وفي أسوأ الحالات، يلجؤون إلى النزوح إلى مناطق قريبة، هربا من قصف الاحتلال الذي يزداد وحشية كل يوم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ازدادت الأوضاع سوءا مع توجيه الاحتلال إنذارات جديدة لسكان مناطق جباليا النزلة والصفطاوي وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان، وهي مناطق قريبة جغرافيا من القصف والتوغل الذي بدأ من جديد في 6 أكتوبر الماضي، حيث أُمرهم بالنزوح نحو الجنوب.

ويقطن هذه المناطق عشرات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى أن الآلاف نزحوا إليها من مخيم جباليا، وبلدات جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، مع بداية توغل الاحتلال لها قبل نحو أسبوع.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا شديدا على تلك المنطقة، تحديدا في بيت حانون، وبيت لاهيا، ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغها من المواطنين، تمنع بموجبه دخول المساعدات الإغاثية وشاحنات المياه الصالحة للشرب للسكان.