رشقة صاروخية ثانية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، بإطلاق رشقة صاروخية ثانية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

ويشكل الجليل نحو 16% من مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضم 5 أقضية هي صفد وطبرية وبيسان وعكا والناصرة، ويتكون من 3 أقسام.

أما الجليل الأعلى، يتشكل من سلسلة من الجبال، أعلاها قمة الجرمق، وهي أعلى قمم فلسطين، ويبلغ ارتفاعها ما يربو على 1200 متر فوق سطح البحر. وتتخلل هذه الجبال عديد من الأودية، منها وادي نهر البصة ووادي نهر يوسف.

وأفادت وسائل إعلام إسرائليلية بسماع دوي انفجارات في منطقتي نتانيا والشارون وسط إسرائيل، مشيرة إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة نتانيا وعشرات البلدات المحيطة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله خوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع القوات الإسرائيلية في محيط بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، بينما كثفت المقاتلات والمدفعية الإسرائيلية قصف مناطق عدة جنوب وشرق البلاد.

وقال حزب الله إنه قصف بالمدفعية قوة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل للأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا بالجنوب ومنطقة اللبونة وخلة وردة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد حزب الله، في بيان، أن مقاتليه اشتبكوا مع قوات الاحتلال في الحارة الغربية لبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش رصد إطلاق 150 صاروخا ومقذوفا من لبنان باتجاه إسرائيل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الجرحى بسبب جبهة الشمال ارتفع إلى 100 أمس الأحد.