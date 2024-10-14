الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 كيانات و7 شخصيات إيرانية

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 7 كيانات و7 شخصيات إيرانية، على خلفية نقل طهران صواريخ ومسيرات إلى روسيا.

وبحسب بيان صادر عبر الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي، تشمل عقوبات اليوم، «أفرادًا وكيانات مسئولة عن تطوير ونقل الطائرات بدون طيار (المسيرات)، والصواريخ، والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا؛ دعمًا لها في الحرب الدائرة مع أوكرانيا، وإلى الجماعات المسلحة والكيانات التي تقوض السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر».

وتتضمن العقوبات 3 شركات طيران إيرانية، هي: سها وماهان وإيران، وقال الاتحاد الأوروبي إنها مسئولة عن نقل وتوريد الطائرات بدون طيار الإيرانية والمكونات والتقنيات ذات الصلة إلى روسيا.

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية على نائب وزير الدفاع الإيراني سيد حمزة غلاندري، ومسئولين بارزين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقسم الفضاء التابع للقوة الجو فضائية للحرس الثوري، بالإضافة إلى المديرين الإداريين لشركة تصنيع الطائرات الإيرانية (HESA) ومنظمة صناعات الفضاء الجوية (AIO).

وذكر البيان أن المستهدفين بالعقوبات سيخضعون لتجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.