مقتل 18 نازحا في غارة إسرائيلية على مبنى بزغرتا المسيحية شمالي لبنان

قتل 18 شخصا وأصيب 4 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت، مبنى سكنيًّا يضم نازحين في بلدة أيطو بقضاء زغرتا المسيحي شمالي لبنان، في هجوم هو الأول من نوعه منذ بداية الاشتباكات مع حزب الله في 8 أكتوبر 2023.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، مقتل 18 شخصا وإصابة 4 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في بلدة أيطو، يضم عدة عائلات نزحت هربا من القصف الإسرائيلي المتصاعد على بلداتهم في الجنوب، وفق وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن غارة إسرائيلية على بلدة أيطو أدت في حصيلة أولية إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة شخص بجروح.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة، هي الأولى منذ بداية العدوان الاسرائيلي على لبنان، على شقة سكنية في بلدة أيطو.

والمبنى المستهدف مؤلف من طابقين ويضم 4 شقق سكنية، استأجرتها عدة عائلات نزحت هربا من القصف الإسرائيلي المتصاعد على بلداتهم في الجنوب، وتضم نحو 30 شخصا بينهم نساء وأطفال.



