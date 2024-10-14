الناتو يبدأ اليوم مناورات الردع النووي السنوية



يبدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مناورات نووية سنوية اليوم الاثنين، بمشاركة نحو 2000 عسكري من 8 قواعد جوية على مدار الأسبوع المقبلين.

وتشارك في مناورات "ستيدفاست نون" 60 طائرة حيث تقوم بطلعات تدريبية فوق غرب أوروبا، من بينها مقاتلات قادرة على نقل قنابل نووية أمريكية متمركزة في أوروبا وقاذفات بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات للمراقبة وإعادة التزود بالوقود.

وتُجرى المناورات هذا العام في قواعد جوية في بلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى المجال الجوي فوق بريطانيا والدنمارك وبحر الشمال.

وأكد الناتو أن المناورات تعد" نشاطا تدريبيا دوريا ومتكررا" وليست للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مع ذلك، فإن المناورات تهدف لإرسال رسالة واضحة لموسكو مفادها أن الناتو على استعداد للدفاع عن نفسه بالأسلحة النووية إذا لزم الأمر.