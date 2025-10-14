القائمة الوطنية تتقدم بأوراق مرشحيها عن دائرتي غرب وشرق الدلتا في انتخابات مجلس النواب

تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، اليوم، بأوراق الترشح رسميا في دائرتي غرب وشرق الدلتا (40 مقعد لكل دائرة)، بعد الاستقرار على الاسماء النهائية للمرشحين في الدائرتين، حسبما أفادت مصادر حزبية لـ"الشروق".

ومن المقرر، حسب نفس المصادر، أن تتقدم القائمة بأورق الترشح في الدائرتين المتبقيتين، وهما، دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا (102 مقعد)، ودائرة الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد (102 مقعد) غدا الأربعاء .

وتضم القائمة الوطنية الموحدة 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم: مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والوفد، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، الإصلاح والتنمية، الحرية المصري، إرادة جيل، المؤتمر، والتجمع".