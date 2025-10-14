 مقتل 3 من أفراد الشرطة في انفجار شمالي إيطاليا - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 10:06 ص القاهرة
مقتل 3 من أفراد الشرطة في انفجار شمالي إيطاليا

الشرطة الإيطالية
روما (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 9:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 9:41 ص

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة من أفراد شرطة الكارابينييري (قوات الدرك الوطني الإيطالية) في انفجار وقع خلال عملية للشرطة شمالي إيطاليا.

وأصيب 13 من أفراد الشرطة ومن عناصر قوات الكارابينييري ورجال إطفاء، في الحادث الذي وقع بمنطقة "كاستل دازانو"، جنوب مدينة فيرونا.

وذكرت وكالة "أنسا" أن أفراد الشرطة كانوا يقومون بتطهير منزل ريفي كان يقيم فيه ثلاثة أشخاص.

ومن جانبها، لم تعلق شرطة الكارابينييري في فيرونا بصورة أولية عند سؤالها.

وأضافت أنسا أنه تم احتجاز رجل وشقيقته في الستينيات من عمرهما، للاشتباه في تورطهما في الانفجار الذي أصيبت فيه المرأة أيضا.

وتبحث الشرطة حاليا عن الشخص الثالث الذي كان يقيم في المنزل، والذي يتردد أنه قريب للشقيقين.

وأشارت "أنسا" إلى أن الانفجار تسبب في انهيار المبنى المكون من طابقين، ما أدى إلى دفن أفراد الشرطة.

