انتقادات حقوقية لانتخاب 15 عضوا بمجلس حقوق الإنسان الأممي دون منافسة

انتقدت جماعات حقوقية بشدة، الثلاثاء، انتخاب 15 عضوا في أبرز هيئة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، دون منافسة، قائلة إن ذلك أدى إلى فوز دول لها "سجلات سيئة" في مجال حقوق الإنسان بمقاعد في الهيئة.

وتخصص مقاعد مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 دولة، للمجموعات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة لضمان التمثيل الجغرافي. وللعام الثاني على التوالي، قدمت جميع المجموعات الإقليمية العدد نفسه من المرشحين المتاحين للمقاعد المخصصة لولاية مدتها ثلاث سنوات، ما يعني عدم وجود منافسة في انتخابات الثلاثاء التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوا.

وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "هذا التصويت الذي يخلو من المنافسة يسخر من مفهوم كلمة انتخابات". وأضاف: "لا ينبغي أن يُمنح أي طرف مقعدا في هذه الهيئة المهمة على طبق من فضة".

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الإصرار على تقديم قوائم مرشحين تتضمن منافسة، حتى تتمكن من رفض المرشحين الذين لديهم سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان".

وفي تصويت الثلاثاء، فازت زامبيا وغانا ونيجيريا وبوروندي بمقاعد عن المجموعة الأفريقية، بينما حصلت الكويت ونيبال والأردن واليابان على مقاعد عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. كما فازت البرازيل وجمهورية الدومينيكان وأوروجواي بمقاعد عن مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وستنضم أيضا إلى مجلس حقوق الإنسان أيرلندا وألمانيا عن المجموعة التي تضم الدول الغربية أساسا، ومولدوفا وأوكرانيا عن مجموعة دول وسط وشرق أوروبا.

ويجري المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، مراجعات دورية لسجلات حقوق الإنسان في جميع الدول، ويعين محققين مستقلين لإعداد تقارير بشأن قضايا مثل التعذيب والأوضاع في دول مثل كوريا الشمالية وإيران وميانمار. كما يوفد بعثات لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والسودان، وهي مناطق تشهد جميعها صراعات حاليا.