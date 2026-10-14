 مستوطنون يضرمون النار في مسجد وسيارة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يضرمون النار في مسجد وسيارة بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 12:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 12:41 م

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية اليوم الأربعاء أن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار في مسجد وسيارة في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت لقطات تم نشرها في وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية أضرارا لحقت بمدخل المسجد في بلدة مخماس شمال القدس. وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يدرس المسألة.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن "إحراق مستعمرين مسجدا ومركبة في قرية مخماس، شرق رام الله، يشكّل عملا وحشيا وتصعيدا خطيرا في إرهاب المستعمرين"، محمّلا التراخي الدولي وعدم اتخاذ إجراءات عملية لإجبار حكومة اليمين الاستعمارية على وقف اعتداءات المستعمرين مسؤولية استمرار هذه الجرائم حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء.

وأضاف فتوح أن "حكومة الاحتلال تواصل توفير الدعم والحماية لعصابات المستعمرين، ما يشجعهم على استهداف المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم، دون رادع أو محاسبة."

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