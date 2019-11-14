التصريح بخروج وبيع إناث الماشية خارج الوادي الجديد

أكد الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه تمت الموافقة والتصريح على خروج وبيع إناث الماشية خارج المحافظة، وذلك بقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، بعدما كان محظور خروج إناث الماشية خارج المحافظة على عكس ذكور الماشية سواء أبقار أو جاموس.

وأضاف أن القرار تضمن الموافقة على خروج إناث الماشية بنسب محددة لكل إدارة بيطرية لمدة 3 شهور، ويعاد بعدها دراسة الموقف بواقع 100 رأس ماشية من إدارة باريس، و150 رأس من إدارة الخارجة، و100 رأس من إدارة بلاط، و200 رأس من إدارة الداخلة، و100 رأس من إدارة الفرافرة، دون الإرتباط بسن محدد للرؤوس التي سيتم السماح بخروجها.

جدير بالذكر أن المحافظة تشهد حالة من الركود وانخفاض شديد في أسعار الماشية وبالأخص الإناث، في مقابل استمرار ارتفاع اسعار اللحوم الأمر الذي أدى إلى غضب مربين الماشية من المزارعين والفلاحين بقرى المحافظة.