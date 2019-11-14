ألمانيا ترفض دخول أمريكي من «النازيين الجدد» إلى أراضيها

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ذكر تقرير إعلامي أن الشرطة الألمانية رفضت دخول شخص أمريكي من أعضاء جماعة "فرقة الأسلحة النووية" اليمينية المتطرفة إلى الأراضي الألمانية.

وقالت صحيفة "تسايت أون لاين" الإلكترونية إن المواطن الأمريكي/ 31 عاما، وصل خلال الأسبوع الماضي إلى مطار برلين-تيجل قادما من دبلن، مشيرة إلى أنه اضطر إلى العودة بعد استجوابه.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات الخاصة بالرجل وردت من مكتب التحقيقات الاتحادي .

وأكدت وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس رفض السلطات دخول مسافر قادم من دبلن.

ولم يرغب المتحدث باسم الداخلية في الإدلاء بشيء عن تفاصيل أخرى وردت بالتقرير.

وقالت "تسايت أون لاين" نقلا عن أحد خبراء الأمن الألمان أن الرجل ينتمي إلى النواة الأولى لجماعة "فرقة الأسلحة النووية".

كانت كل من كلاوديا روت وجيم أوزديمير من حزب الخضر الألماني تلقيا قبل مدة وجيزة تهديدات بالقتل تم توقيعها باسم "فرقة الأسلحة النووية فرع ألمانيا".

وقالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس: "إن السلطات الألمانية تراقب بشدة فرقة الأسلحة النووية".