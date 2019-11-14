مسؤولون: الجراثيم المقاومة للعقاقير تقتل 35 ألف شخص سنويا في أمريكا

قال مسؤولو صحة في أمريكا إن البكتريا والفطريات المقاومة للعقاقير تقتل أكثر من 35 ألف شخص في الولايات المتحدة سنويا.

وقال "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" في تقرير هو الأول منذ عام 2013، إن ما لا يقل عن 8ر2 مليون شخص يصابون بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية كل عام.

ووفقا للتقرير فإن "مقاومة المضادات الحيوية، وقدرة الجراثيم على هزيمة العقاقير المخصصة لقتلها، تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الصحة العامة على مستوى العالم".

وأضاف التقرير إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أن مرحلة ما بعد المضادات الحيوية قد "وصلت بالفعل" وأنها يجب أن تتوقف عن الاعتماد فقط على المضادات الحيوية التي ستجعلها الجراثيم غير فعالة يوم ما.

وكتب مسؤولون أن "بعض العقاقير الإعجازية لم تعد قادرة على تحقيق المعجزات"