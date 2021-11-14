استعرض الإعلامي عمرو أديب، لقطات تظهر آثار الطقس السيئ في محافظة أسوان والأقصر وسوهاج، حيث ظهرت بعض الأماكن بصورة معتمة للغاية؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة اتخذت إجراءات عدة ورفعت درجة الاستعداد على أعلى مستوى، للتعامل مع آثار الطقس السيئ.



وأضاف أن أسوان تعرضت لعاصفة قوية نادرة لم تشهدها المحافظة منذ 11 عامًا، منوهًا إلى أن العواصف الترابية أدت إلى إغلاق الطرق ووقف الملاحة النيلية، واتخاذ الإجراءات الطبيعية للتعامل مع الأمر.



وأشار إلى أن جهود وزارة الري على مدار 3 أعوام بتنفيذ 36 مخرًا صناعيًا و27 حاجزًا و13 بحيرة صناعية، أدت إلى توجه المياه إلى مكانها السليم، معلقًا على الصور التي استعرضها «أديب»: «بعض النجوع الموجودة في أماكن داخل مخرات السيول والخطأ من المواطنين».



وأشار إلى أن حجم المساعدات المقدمة على أرض الواقع ملحمة، منوهًا إلى أن المحافظة تعمدت قطع المياه والكهرباء داخل بعض الأماكن وأعادت تشغيلها مرة أخرى؛ لأن البديل الخاص بالإبقاء عليها خطير.



وذكر أن المحافظة توجه المواطنين المتضررين من السيول إلى أماكن الإيواء العاجل، فضلًا عن أن البعض يفضل التوجه إلى منازل أقاربهم للإقامة فيها، متابعًا: «نعمل على الحصر الواقعي لكل منزل واحتياجاه ولن نقصر مع أحد من المواطنين».