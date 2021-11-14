18% زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 9 أشهر

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2021 حوالي 3.136 مليار دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 18% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 2.663 مليار دولار ومحققة قيمة نمو بلغت 472 مليون دولار.

وتعد صادرات شهر مارس 2021 أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بقيمة بلغت 386 مليون دولار، كما حقق الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 357 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو 49% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2021 حوالي 330 مليون دولار بنسبة نمو 7%.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بقيمة 1686 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 17% وقيمة نمو بلغت 239 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 492 مليون دولار محقق نسبة نمو 33% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 300 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 1%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 166 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 23%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 429 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 241 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%، يليها أمريكا بقيمة 166 مليون دولار ونسبة نمو 23%، ليبيا بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 13%، الأردن بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 4%، السودان بقيمة 137 مليون دولار محققة نسبة نمو 142%، الجزائر بقيمة 134 مليون دولار محققة نسبة نمو 5%، المغرب بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 77%، سوريا بقيمة 115 مليون دولار ونسبة نمو 94%، اليمن بقيمة 111 مليون دولار ونسبة تراجع 8%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 102 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 203% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 137 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 80 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 132 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 115 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 56 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 166 مليون دولار وقيمة زيادة 31 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 29 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 72 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 23 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 92 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 21 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، وفى المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.