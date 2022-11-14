البيت الأبيض يؤكد لقاء مدير الاستخبارات الأمريكية بنظيره الروسي في أنقرة

أكد البيت الأبيض، اليوم الأثنين، أن مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي ايه" وليام بيرنز، يزور العاصمة التركية أنقرة لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي ناريشكين.



وقال البيت الأبيض في بيان: "أطلعنا أوكرانيا مسبقا على زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية إلى أنقرة للقاء نظيره الروسي"، مشيرا إلى أن بيرنز لا يبحث للتوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأضاف البيان: "مدير الاستخبارات الأمريكية يحمل في محادثاته مع نظيره الروسي رسالة حول تداعيات استخدام السلاح النووي".



وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، قد أفادت في وقت سابق اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر لم تكشف عنه أن مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة يجرون محادثات في العاصمة التركية أنقرة. ويأتي ذلك وسط استمرار حالة من التوتر الشديد بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا.



ولم تقدم "كوميرسانت" تفاصيل عن الغرض من المحادثات، لكنها قالت إن الاجتماع لم يتم الإعلان عنه مسبقا. وأضافت أن سيرجي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، ضمن الوفد الروسي.



يأتي التقرير في الوقت الذي تحتفل فيه أوكرانيا باستعادة مدينة خيرسون الجنوبية، وهي أكبر جائزة تظفر بها قواتها حتى الآن، بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة.