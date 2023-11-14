صحة غزة: تمكننا من دفن 59 شهيدا داخل مجمع الشفاء وسط مخاطر جمة

أفاد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بتمكنهم من دفن 59 شهيدا في مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء الطبي وسط مخاطر جمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي تنسيق مع الاحتلال في هذا الأمر على الرغم من إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الإجراء.

وأضاف أن عددا كبيرا من الشهداء، ملقاة جثامينهم في ساحة وأروقة المستشفى، هم بحاجة لمواراة الثرى، داعيا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتمكينهم من دفن الشهداء في مقبرة جماعية شرقي غزة.

وأشار إلى منع الاحتلال، الحركة بشكل كامل داخل مجمع الشفاء، كما أن قناصته تعمل على قنص كل من يتحرك في ساحة المجمع.

ولفت إلى فشل كل المحاولات لدفن الجثامين خارج مجمع الشفاء، موضحا أنّ الاحتلال كان قد أبلغ قبل يومين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح بدفنهم لكن الاحتلال تراجع عن ذلك.