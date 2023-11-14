حماس عن معارك غزة: مئات القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال وتدمير 180 دبابة وآلية عسكرية

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنّ المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) بخير، وتتحكم وتسيطر على الوضع القتالي بالميدان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن المقاومة تدك الاحتلال على مدار الساعة، وفقا لخططها الدفاعية المعدة بإحكام قبل بدء العدوان.

وأشار إلى أن خسائر الاحتلال في معارك غزة البرية تجاوزت 180 دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية، بجانب مئات القتلى الجرحى في صفوف جنوده وضباطه خلال أسبوعين فقط.

وتابع: "نقول للاحتلال أننا لا نزال في بداية المعركة ونحن في أول الطريق والقادم أكبر وأعظم".

وأشار إلى أن المعركة الحالية هي معركة الأمة جميعها، فهي للدفاع عن الكرامة العربية والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين و ثاني المسجدين، وعن مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء.

وشدد على أن هذه المعركة هي معركة الشرف العظمى في هذا الزمان، داعيا الأمة ألا يفوتها شرف المشاركة في هذه المعركة.

ولفت إلى أنهم يخوضون معركة التحرير وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومعركة إنهاء الاحتلال.