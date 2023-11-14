وليد فواز ينضم لأبطال مسلسل «حق عرب» في رمضان 2024

انضم الفنان وليد فواز لأبطال مسلسل «حق عرب» لأحمد العوضى، ورياض الخولي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي فريق عمل المسلسل استعدادا لبدء التصوير في مطلع الشهر المقبل.

ويعد مسلسل «حق عرب» ثانى مشاركات وليد فواز في دراما رمضان 2024، حيث يعمل حاليا على تصوير دوره في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، من تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، ونور، وشيرى عادل، وأحمد بدير، وعبد العزيز مخيون، ومحمود البزاوى، وسامي مغاوري.

ويواصل وليد فواز تصوير دوره في مسلسل «العودة» المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة، وهو من بطولة شريف سلامة، وعصام السقا، وتارا عماد، وصفاء الطوخى، وحمزة العيلى، ومحمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

يشار إلى أن وليد فواز يشارك ضمن أبطال مسلسل «صوت وصورة»، والذي يعرض حاليا، بمشاركة كلا من حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وصدقى صخر، وعمرو وهبة، وإيمان الشريف، ورامى الطمبارى، وفدوى عابد، وهاجر عفيفى، وأحمد ماجد، وحمزة دياب، ويوسف وهبى، وإيمان الشريف، وعماد صفوت، ومروة عيد، ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.