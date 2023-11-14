الأونروا: قدمنا ضمانات لعدم استخدام الفصائل الفلسطينية الوقود الداخل إلى غزة

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة، إن الوكالة الأممية تُعد المزود الرئيسي للوقود لمحطات تحلية المياه وأنظمة الصرف الصحي والمستشفيات والمخابز في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن عمليات المنظمة وكل خدماتها الرئيسية ستتوقف في غضون 36 ساعة؛ بسبب عدم إدخال الوقود منذ يوم 7 أكتوبر إلى القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن «المنظمة الإنسانية الأكبر في قطاع غزة، والموجودة منذ ما يزيد عن 75 عامًا، لن تكون قادرة على إدخال المساعدات عبر معبر رفح بسبب نفاد الوقود»، قائلًا إن «المنظمات الدولية الأخرى في القطاع فاعلة لكن قدراتها محدودة».

وأكد وجود اتصال مباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية، منذ ما يزيد عن 3 أسابيع، من أجل منع الوصول إلى النقطة الحالية.

وأكمل: «الناس لو لم تمت بالقصف والتدمير في الشمال، ستموت إما عطشًا أو جوعًا أو بانتشار الأمراض في الجنوب، هناك أكثر من مليون و700 ألف في الجنوب بعد التهجير، ولا توجد مياه صالحة للشرب».

وحذر من أن الوضع الإنساني سيصبح خطيرًا للغاية لو توقفت أنظمة الصرف الصحي، مضيفًا: «الآن بقي 36 ساعة للإنذار الذي أصدرته أونروا، إما تسمح إسرائيل والمجتمع الدولي لانهيار إنساني غير قابل للعودة في غزة أو دخول الوقود».

وصرح بأن المنظمة أكدت تقديم ضمانات بعدم استخدام الفصائل الفلسطينية للوقود الداخل إلى القطاع، معقبًا: «قلنا لهم سنضمن توزيعه للمستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه وأنظمة الصرف الصحي، ومستعدون لمنح كل الضمانات من أجل ذلك».

https://youtu.be/gOVziRtvZGk