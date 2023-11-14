الأمطار تزيد معاناة النازحين الفلسطينيين

فاقمت أمطار غزيرة هطلت، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة من معاناة النازحين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي ساعات الصباح الأولى، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في انهيار وغرق عدد من خيام النازحين بشكل محدود بمناطق متفرقة من جنوب القطاع.

وتسببت مياه الأمطار بإغراق أمتعة وفراش النازحين الذين يقطنون الخيام في مستشفيات ومدارس مناطق جنوب قطاع غزة، بحسب شبكة "قدس" الإخبارية.

كما انهارت بعض الخيام بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت بداية دخول المنخفض الجوي إلى قطاع غزة قبل أن يسارع النازحون لإعادة بنائها.

يذكر أن الخيام في المستشفيات والمدارس والساحات العامة مصنوعة من النايلون والألواح الخشبية الرقيقة وأكياس الدقيق والأقمشة.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، في بيان، إن غزة تتأثر الثلاثاء والأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بأمطار ويكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وذكرت أن الأمطار تسقط على معظم المناطق الفلسطينية وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وأسفر القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة غزة وشمال القطاع إلى نزوح الكثير من السكان إلى جنوب قطاع غزة بسبب تدمير منازلهم أو إصابتها ويقيم العديد منهم في خيام أقيمت بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، إضافة إلى أماكن أخرى وسط وجنوب القطاع الذي لم تستثنيه إسرائيل أيضا من غاراتها.

ومنذ 39 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، دمرت أحياء فوق رؤوس ساكنيها، وخلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة مساء الاثنين.