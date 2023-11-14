الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بمساعدات إنسانية إضافية قيمتها 110 ملايين يورو

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات إنسانية إضافية للأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية قيمتها 110 ملايين يورو أخرى (9ر117 مليون دولار).

وقال مفوض الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش: "في حين تلحق الصواريخ الروسية الدمار بأوكرانيا، يتعين أن يكون المجتمع الإنساني مستعدا لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا، المتضررين خلال أشهر الشتاء المقبلة القاسية".

وقالت المفوضية إن الأموال الإضافية تهدف إلى تمويل أوكرانيا بالمساعدات النقدية والغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية. كما سيزود الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بمولدات طاقة.

ومن المقرر أن تتلقى المجتمعات الضعيفة في أوكرانيا 100 مليون يورو، على أن تخصص 10 ملايين يورو منها للاجئين الأوكرانيين في مولدوفا.

ويرفع التعهد الأخير المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 إلى 843 مليون يورو.