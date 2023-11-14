قيادي في البرلمان الألماني يدافع عن زيارة أردوغان لبرلين

برر قيادي في البرلمان الألماني زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا، لكنه انتقد بشدة تصريحاته بشأن حرب غزة.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان، ميشائيل روت، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الثلاثاء: "إنه (أردوغان) رئيس دولة مهمة بالنسبة لنا ولأوروبا"، موضحا أن هناك حاجة لتركيا للتوسط في صراع غزة.

وتثير زيارة أردوغان إلى برلين الجمعة المقبلة جدلا. ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير. ووصف أردوغان حركة حماس الإسلامية بأنها "منظمة تحرير" بعد هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال روت إن أردوغان يتسبب في أضرار جسيمة لبلاده والاتحاد الأوروبي، إذ "أنه يضيع دوره كوسيط وكجسر بين أوروبا والشرق الأوسط"، موضحا أن طريقة تصرف أردوغان ليست مفاجئة، "فهو يريد من ذلك تسجيل النقاط والتشتيت على مستوى السياسة الداخلية".

وعندما سُئل عما إذا كان أردوغان معادٍ للسامية، أجاب السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإيجاب، محذرا من أن الآمال في علاقة أفضل مع الاتحاد الأوروبي ستذهب سدى إذا واصل أردوغان "سياسته التي تحتقر إسرائيل".