الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية عن أهمية العلم والأخلاق وأثرهما في بناء المجتمع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.



ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، نظمت المديرية ندوة تثقيفية بعنوان: أهمية العلم والأخلاق واثرهما في بناء المجتمع، وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة قدمها الشيخ وائل محمد رضوان من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بين فيها العلاقة بين العلم والأخلاق وكيف هي علاقة تكاملية؛ فلا أثر طيب للعلم بدون أخلاق ولا أخلاق صحيحة من غير علم يبصّر ويرشد للصواب، وأوضح مفهوم الأخلاق في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع ومنزلتهما والعلاقة الوثيقة بينهما، فبالعلم والأخلاق ترتقى الأمم.