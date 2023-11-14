السعودية تتضامن مع قطر ضد اعتداء إسرائيل لمقر اللجنة القطرية في غزة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تضامنها مع دولة قطر ضد "الاعتداء السافر"، من قبل القوات الإسرائيلية، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان ليل الاثنين/الثلاثاء عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة"، مؤكدة أن هذا الاعتداء "يُعد امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن "تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر"، مجددةً "مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر".

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام عبرية تعرض مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أضرار كبيرة جراء القصف.