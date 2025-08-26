إيران و3 دول أوروبية تعقد محادثات في جنيف بشأن البرنامج النووي

من المقرر أن يجتمع ممثلون حكوميون من طهران وبرلين ولندن وباريس في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بالخلاف حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، يترأس الوفد الإيراني في مفاوضات جنيف.

وقبل أكثر من شهر بقليل، التقى ممثلون حكوميون من الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة مجتمعة باسم "إي3"، وإيران في إسطنبول لبحث الخلاف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

والهدف من الاجتماع تعزيز الضغط السياسي على الجمهورية الإسلامية لدفع القيادة الإيرانية نحو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن البرنامج النووي لطهران.

ويشكل اجتماع اليوم الجولة الأولى من المحادثات في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي.

وهدد الأوروبيون بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة القديمة، المعروفة باسم "سناب باك" (آلية إعادة فرض العقوبات)، على طهران، إذا لم يتم التوصل إلى حل للنزاع النووي بحلول نهاية أغسطس الجاري.

وبالنظر إلى أن الدول الثلاثة من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في فيينا لعام 2015، فهي تستطيع تفعيل هذه الآلية، التي تنص على إعادة فرض تدابير عقابية صارمة.