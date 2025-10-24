قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إنّ تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، التي وصف فيها القراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية بالغباء، تُعد ذات أهمية كبيرة، إلا أن الشعب الفلسطيني ينتظر أفعالًا حقيقية على الأرض، لا مجرد أقوال.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التصريحات يجب أن تتبعها مواقف جدية وملزمة للاحتلال الإسرائيلي، لوقف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المتطرفون من أعضاء الكنيست مثل بن غفير وسموتريتش، والذين يسعون لترسيخ مشاريع من شأنها تقوية نفوذ المتطرفين داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح النمورة أن المطلوب من الإدارة الأمريكية هو اتخاذ إجراءات واقعية تعبر عن دعم حقيقي للشعب الفلسطيني، من خلال الانضمام إلى قرارات المجتمع الدولي التي تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار إلى أن تصويت 159 دولة لصالح إعلان الدولة الفلسطينية يمثل إرادة دولية واضحة يجب أن تحترمها الولايات المتحدة، داعيًا واشنطن إلى أن تحذو حذو الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وأن تتبنى موقفًا سياسيًا منسجمًا مع مبادئ الشرعية الدولية.