محافظ المنيا يوجه بتكثيف القوافل الغذائية لتخفيض الأسعار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين، لتنفيذ توجيهات عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع الغذائية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، في ظل الظروف الحالية.

ومن جهته تابع عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، استمرار تنظيم القوافل المتحركة والثابتة لبيع السكر للمواطنين بقرى مركز ومدينة ديرمواس بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعاونة.

وتم اليوم تحت إشراف نواب رئيس المركز رؤساء القرى بيع 10 أطنان بالمدينة والقرى بواقع: 3 أطنان بمنفذ المدينة، 1 طن بمنفذ متحرك بقرية سيسكو، 1.5 طن بمجلس قروي دلجا ، 1.5 طن بمجلس قروي بني حرام، 1 طن بمجلس قروي كفر خزام، 1 طن بمجلس قروي تل بني عمران، 1 طن بمجلس قروي البدرمان.

هذا وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، جهودها في بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وفي مركز ملوي، تابع اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مجهودات إدارة التموين ، لليوم الثالث على التوالي، في استمرار تنظيم القوافل المتحركة والثابتة لبيع السكر للمواطنين بقرى مركز ومدينة ملوي، حيث تم تنظيم قوافل متحركة،حيثُ تم توزيع السكر امام المواطنين بسعر الكيلو 27 جنيها، بمجلس قروى دروة، وذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين .