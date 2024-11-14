مصر تحصد غالبية جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، نتائج الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الرابعة لسنة 2024 تحت عنوان "التطبيقات الذكية للغة العربية".

وسيطرت مصر على غالبية الجوائز، فمن بين 21 جائزة في 7 فروع، حصدت مصر 8 جوائز.

وقالت الألسكو، في بيان، إن هذه الفعالية لاقت نجاحا باهرا، وإقبالا واسعا من المدرسين والطلاب في مدارس الوطن العربي، حيث قارب عدد المشاركين 3 ملايين مشارك من 19 دولة عربية، كما تجاوز عدد الأنشطة والمشاريع المسجلة على منصة المسابقة 50 ألفا.

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل لتكريم الفائزين في أواخر شهر ديسمبر المقبل، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونالت مصر المركزين الأول والثاني، في فرع "مسابقة المدرسة الذهبية"، التي ذهبت إلى معهد بلقاس النموذجي الأزهري، ومعهد بلقاس الابتدائي الأزهري، وفي فرع "مسابقة المربي الذهبي"، حصدت المعلمة في "معهد فتيات دنجواي" عبير محمود محمد سعيد، الجائزة الثانية، عن مبادرة "افتخر بلغتك العربية وطور مهاراتك البرمجية".

وفي فرع "مسابقة الفريق الذهبي"، من عمر 12 إلى 15 عاما، حصد فريق "محبي اللغة العربية"، الجائزة الأولى، ويتكون الفريق من التلاميذ في "مجمع معاهد مدينة نصر الأزهري النموذجي"، جويرية مصطفى عبدالمنعم كمال، أروى محمود رضا حافظ، سارة حامد رمضان سنهابي.

وفي فرع "مسابقة الفريق الذهبي"، لذوي الهمم، فاز بالمركز الثاني فريق "لغتي العربية والذكاء الاصطناعي"، من مدرسة "الشهيد محمد قطب دياب"، ويتكون من حلا محمود بلبل، سلمى محمد عبد الفتاح، تقى محمود بلبل.

واستحوذت مصر على جوائز مسابقة "البرمجة لليافعين"، وفاز بالمركز الأول محمد أيمن محمد عبد الله عن مشروع "رواد اللغة العربية"، وبالمركز الثاني فارس مجدي رزق عن مشروع "المعلم"، وأخيرا مالك محمد القصبي عن مشروع "اللغة العربية للصم والبكم".