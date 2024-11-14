المصري يكشف تفاصيل حادث لاعبه صلاح محسن

كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس المصري البورسعيدي، تفاصيل أزمة الحادث التي تعرض له صلاح محسن، مهاجم الفريق، في منطقة التجمع الخامس، نافيًا شائعات ترددت حول هذا الموضوع.

قال رجب عبد القادر، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»،:" مواقع التواصل الاجتماعي أشاعت أن صلاح محسن دهس أحد الأشخاص، وهذا كلام منافي للحقيقة".

أضاف:" ما حدث هو احتكاك بين عربيتين وهناك تلفيات هنا وتلفيات هناك، والموضوع تم إنهاؤه عن طريق جلسة صلح بين الطرفين بإجراءات قانونية، وانتهت القصة بشكل نهائي".

وفي سياق مختلف، أكد نائب رئيس المصري أن لعب الفريق لمبارياته في السويس سيكون له تأثير إيجابي، وسيحدث طفرة جيدة للفريق وهو بمثابة انفراجة انتظرها الفريق كثيرًا.

وحول وجهة النادي للقائمة، التي سيدعمها في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، قال عبد القادر:" النادي المصري البورسعيدي أعلن موقفه وبشكل علني بمساندة هاني أبو ريدة، وهو قامة كبيرة ورمز في الكرة المصرية".

أتم:" نحن ننتظر من اتحاد الكرة الجديد أن يُصلح منظومة التحكيم.. نحن عانينا كثيرًا من التحكيم، ونريد شخص ملتزم وحيادي للغاية لإدارة ملف التحكيم في مصر".