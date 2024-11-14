سلسلة غارات اسرائيلية على ضاحية بيروت وقصف مدفعي على مجرى نهر الليطاني

نفذت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية فجر اليوم على ضاحية بيروت، استهدفت برج البراجنة شارع حاطوم ، والغارة الأخيرة وهي الأعنف، استهدفت المبنى المحيط بكنيسة مار ميخائيل – الشياح، حسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

كما نقلت الوكالة عن مراسلها تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي لغارات أخرى على مناطق الغازية وعين قانا ويحمر مدمرا مبان سكنية. كما اغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف مستهدفة دراجة نارية ما أدى لاستشهاد سائقها، بالاضافة إلى غارتين على النبطية الفوقا ومدينة بنت جبيل ، وغارتين على حي الدير وحي الرويس في مدينة النبطية من دون وقوع إصابات، وغارات على فرون وكفررمان التي استشهد مختارها، وعلى عيناتا وبرعشيت وصفد البطيخ وحانين وكفرا.

واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على ارنون وياطر وبيت ياحون وكونين وعيناتا و مجرى نهر الليطاني في خراج بلاط ودبين وكفرحمام وكفرشوبا .