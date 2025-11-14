أسهم التكنولوجيا للسبع الكبار تخسر نصف تريليون دولار في يوم واحد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على خسائر جماعية حادة في جلسة الخميس مع هبوط أسهم التكنولوجيا الكبرى بعد أن قلص المستثمرون توقعاتهم لخفض معدل الفائدة بسبب مخاوف التضخم والانقسامات بين محافظي البنوك المركزية حول صحة الاقتصاد الأمريكي.

كما فقدت أسهم التكنولوجيا السبع الكبار 497.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة الخميس بعد أن شهدت ضغوطا بيعية حادة مع تنامي مخاوف المستثمرين إزاء التقييمات المرتفعة التي غذّاها التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

ويقدر المتداولون احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنحو 47% حاليا، وهي نسبة أقل من احتمالية الأسبوع الماضي البالغة 70%، وفقاً لأداة FedWatch.

وأعادت الحكومة الأمريكية فتح أبوابها بعد إغلاق قياسي استمر 43 يوما، والذي أثار قلق المستثمرين وعطل تدفق البيانات الاقتصادية.

وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.65% أي ما يعادل قرابة 800 نقطة في يوم الخميس مسجلاً أكبر خسارة يومية في شهر.

كما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 1.65% مسجلا أكبر خسارة يومية في شهر ليغلق دون مستويات 6800 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أدنى إغلاق يومي في 3 أسابيع.

وانخفض مؤشر Russell 2000، الذي يتبع الشركات الصغيرة، بنسبة 2.8% إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.

وقفز مؤشر الخوف بنسبة 14% مسجلا أعلى وتيرة يومية في شهر ليغلق عند مستويات 20 نقطة.

وهبط سهم انفيديا بنسبة 3.6% ليسجل أدنى إغلاق يومي في 3 أسابيع، وهوى سهم تسلا بنسبة 6.6% مسجلاً أكبر خسارة يومية في نحو 4 أشهر.

فيما خالف سهم ميتا الاتجاه الهابط لأسهم التكنولوجيا بعد أن محى خسائره بنهاية الجلسة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.1%.

فيما هبط سهم والت ديزني بنسبة 8% في جلسة الخميس ليتكبد أكبر خسارة يومية في 7 أشهر بعد أن أشارت عملاقة الإعلام إلى استعدادها لصراع طويل الأمد مع يوتيوب TVبشأن توزيع قنواتها التلفزيونية.