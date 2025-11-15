أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عدم رضاه عن المستوى الفني الذي ظهر به فريقه رغم الفوز المهم على كوت ديفوار بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب “الإنماء” بجدة، ضمن استعدادات “الأخضر” لكأس العرب 2025.

ورغم تحقيق الانتصار، شدد رينارد على أن المنتخب كان قادرًا على تقديم أداء أفضل، مؤكدًا أن الفوز لا يعني بالضرورة الوصول إلى المستوى المطلوب. وقال المدرب الفرنسي في تصريحاته عقب المباراة: “سجلنا هدفًا مهمًا صمدنا عليه حتى النهاية، وما أعجبني هو الروح القتالية والالتزام الكبير من اللاعبين في الجانبين الدفاعي والهجومي”.

وأضاف: “لكن هناك تفاصيل فنية تحتاج إلى تحسين واضح، خصوصًا في استحواذنا على الكرة والتحركات في الثلث الأخير. المستوى لم يكن مرضيًا بالنسبة لي، وعلينا العمل على هذه الجوانب خلال الفترة المقبلة”.

وأشار رينارد إلى قوة المنتخب الإيفواري وخبرته الكبيرة، معتبرًا أن مواجهة بهذا الحجم كانت اختبارًا مهمًا لعناصر الأخضر، وقال: “مباراة بهذا المستوى تُظهر لنا أين نقف وما الذي نحتاج إلى تطويره. نحتاج إلى مزيد من التركيز والسرعة والدقة في قراراتنا داخل الملعب”.

وختم المدرب الفرنسي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الودية ستكون نقطة انطلاق لتحسين الأداء قبل مواجهة الجزائر الثلاثاء المقبل، وقبل دخول المعسكر الأخير استعدادًا لكأس العرب مطلع الشهر القادم، مؤكدًا أن الدروس المستفادة من مواجهة كوت ديفوار ستكون مفتاح التطور في قادم المباريات.