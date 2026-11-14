160 مليون جنيه لتطوير طرق الإسماعيلية ضمن خطة الاستثمارية

تنفذ مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية حزمة من مشروعات تطوير وتوسعة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة؛ ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين خدمات النقل للمواطنين.

وأكدت المهندسة نادية سليمان، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، لـ"الشروق" تطوير عدد من الطرق والشوارع خلال الفترة الحالية، منوهة بأنه "كلما زادت الكثافة المرورية نحتاج إلى توسعة الطرق، منها تطوير وتوسعة شارع السكة الحديد بنحو 4 أمتار لكل حارة، لتسهيل الحركة ومنع التكدس المروري"، من خلال إزالة تعديات المحال التجارية والمطاعم وضم تلك المساحات لنهر الطريق، وتعديل الأرصفة والتنسيق مع الجهات المعنية مثل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لتغيير مواسير الصرف الصحي وتعديل غرف التفتيش، وشركة الكهرباء لتغيير وتعديل أماكن أعمدة الكهرباء.

وأوضحت المهندسة نادية أن خطة التطوير تشمل أيضا الشارع التجاري بنطاق حي ثالث وأحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، والذي يشهد بشكل مستمر كثافة مرورية نظرا لطبيعته التجارية، حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 90% منه، شملت القضاء على تعديات أصحاب الفروشات والمحال التجارية والأكشاك العشوائية والمساحات المهدرة التي كانت تشغل مساحة كبيرة دون الاستفادة منها، وجرى التطوير لتكون حارة الخدمة موحدة المنسوب بالارتفاعات القياسية، ووضع بلاط الإنترلوك أمام المحال التجارية وتحديد أماكن انتظار للسيارات بمسافات خروج آمنة بنحو 3 أمتار عند العودة للخلف لعدم رجوعها في نهر الطريق والتسبب في إعاقة المرور ووقوع حوادث.

وأشارت إلى تمهيد الطريق لذوي الهمم مثل مداخل المساجد والصيدليات وماكينات الصرافة والمحال الكبرى وإنشاء مطب آمن من البازلت للمرة الأولى بالمحافظة، وأنه يتبقى فقط أعمال التخطيط لتحديد حارات الانتظار والفاصل بين حارات الطريق وإنشاء أحواض من الزهور على مسافات متساوية تفصل بين حارة الانتظار والرصيف.

وأضافت مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أن خطة التطوير تشمل كذلك الشوارع المتفرعة من شارع شبين الكوم بحي ثانٍ، وأنه جارٍ استكمال الأعمال، بجانب الانتهاء من تطوير شارع فايد الجديد بطول كيلو متر ونصف مزدوج بتكلفة 23 مليون جنيه، والانتهاء من تطوير طريق السعدية بفايد قبلي السكة الحديد من مزلقان السعدية بامتداد 4 كيلومترات، والانتهاء من محور تبادلي طريق المعاهدة بالقنطرة غرب وطريق بر أيمن ترعة بورسعيد بطول كيلو و300 متر، ويشمل كوبري سيارات بطول 24 مترا ونصف وعرض 10 أمتار شامل الإنارة.

ونوهت بأن المديرية حاليا تنفذ أعمال إعادة الشيء لأصله، أهمها أعمال شبكة الفايبر التي تجرى حاليا من شركات الاتصالات والإنترنت، وتتولى المديرية إعادة الشيء لأصله فور استلام القطاعات التي انتهى العمل بها وأُجريت فيها الاختبارات اللازمة.

وأشارت المهندسة نادية سليمان إلى تطوير وتوسعة أرصفة طريق البلاجات من كوبري الثلاثيني وحتى كوبري حفني وتطوير سور ترعة محمد علي وجارٍ استكمال الأعمال، والانتهاء من كورنيش الإسماعيلية أمام قرية النورس بطول 650 مترا من إجمالي كيلو و300 متر شامل جميع الخدمات، منها إقامة برجولات وكافيتيريات وأبراج مراقبة وحراسة ودورات مياه وتطوير السور الكريتال للكورنيش بالكامل.

وقالت إن أعمال الطرح والترسية جارية لخطة 2026-2027 بإجمالي 160 مليون جنيه، وجارٍ طرح مشروع تأهيل جسر ترعة الإسماعيلية بجوار محطة المياه المرشحة، بجانب إجراء أعمال تأهيل وتسوية الطرق في الأماكن التابعة لمراكز المحافظة، منها الكيلو 2 وبر أيسر طريق بورسعيد، وصيانة الكباري والدورانات المرورية، منها كوبري الإرشاد من الانهيار الذي حدث نتيجة تصادم سيارة في الحاجز الخرساني للكوبري.

وفيما يخص مشروعات المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، أكدت أن المديرية تتولى ترفيق منطقة الـ70 فدانا بإجمالي 150 مليون جنيه بطول 3.3 كيلومتر، وتتضمن أعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق وشبكة إطفاء، وجارٍ استكمال الترفيق في منطقة الـ26 فدانا بطول 3.2 كيلومتر، بجانب انتهاء بوابة الشاحنات الجديدة للمنطقة الحرة بتكلفة 22 مليون جنيه وافتتاحها للعمل مؤخرا.