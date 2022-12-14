قيادات الحزب الجمهوري الأمريكي: مصر حليف رئيسي للولايات المتحدة بالشرق الأوسط

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أكدت قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي أن مصر "حليف رئيسي للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بواشنطن، مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

وعقب وصول الرئيس السيسي، للعاصمة الأمريكية واشنطن، كان في استقباله كبار رجال الدولة الأمريكيين، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.

كما حرصت الجالية المصرية على استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الإقامة في واشنطن.

والقمة الأمريكية الإفريقية الثانية يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة 49 من القادة الأفارقة لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الإفريقية.