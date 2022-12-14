 البرلمان الألماني يصادق على شراء 35 مقاتلة أمريكية إف-35 - بوابة الشروق
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البرلمان الألماني يصادق على شراء 35 مقاتلة أمريكية إف-35

وكالات
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 7:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 7:08 م

صادقت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني على صفقة مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" بقيمة 10 مليارات يورو، من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" لصناعات الدفاع.

وقال اثنان من أعضاء لجنة البوندستاج، إن قيمة الصفقة تصل إلى 10.5 مليار دولار، تنتجها شركة صناعات الدفاع العملاقة "لوكهيد مارتن"، وفقا لوكالة رويترز.

ووافقت الإدارة الأمريكية في وقت سابق، على بيع محتمل لـ35 من أحدث مقاتلات "إف -35" إلى ألمانيا، فضلا عن قطع غيار وأسلحة أخرى، مقابل 8.4 مليار دولار.

الجدير بالذكر أنه يمكن للطائرات المقاتلة التي تصنعها "لوكهيد مارتن" الأمريكية، أن تحل محل طائرة "تورنادو" النفاثة.

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