تجديد حبس ميكانيكي لسرقة 3 طلاب تحت تهديد السلاح في الشيخ زايد

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الشيخ زايد، تجديد حبس ميكانيكي، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة 3 طلاب بالإكراه بالشيخ زايد.

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من 3 طلاب يفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن تحديد هوية المتهم.

وتبين أنه ميكانيكى، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.