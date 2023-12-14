أكسيوس: سوليفان يبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف حرب غزة

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مسئولين، أمريكي وإسرائيلي، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء مجلس الحرب بـ"ضرورة تخفيف حدة الحرب في غزة في غضون أسابيع وليس أشهر".



وذكر مسئول أمريكي كبير للموقع، أن سوليفان أوضح في جميع الاجتماعات أن الحملة المكثفة التي تشنها إسرائيل في القطاع يجب أن تنتقل إلى مرحلة أقل حدة خلال أسابيع، موضحا أن هذا ليس موعداً نهائياً، وأن الولايات المتحدة تتفهم ضرورة استمرار الحملة "ولكن بشكل أقل حدة"، على حد تعبيره.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال عقب لقائه مع سوليفان، إن إسرائيل مصممة الآن أكثر من أي وقت مضى على "مواصلة القتال حتى القضاء على حماس وحتى تحقيق النصر المطلق"، على حد زعمه.